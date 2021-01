Ritorno di fiamma tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? Gli indizi social (Di lunedì 11 gennaio 2021) A circa un anno dalla loro separazione, sembrerebbero esserci diversi rumors, su un possibile Ritorno di fiamma tra la conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta e il suo ex, il pugile italiano di fama internazionale, Daniele Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto. Al momento si parla più che di un Ritorno di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 11 gennaio 2021) A circa un anno dalla loro separazione, sembrerebbero esserci diversi rumors, su un possibileditra la conduttrice televisiva e radiofonicae il suo ex, il pugile italiano di fama internazionale,, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto. Al momento si parla più che di undi L'articolo NewNotizie.it.

sscalcionapoli1 : Ritorno di fiamma per il '97 Tierney dell'Arsenal: Napoli pronto a tornare alla carica #calciomercato - fro_su : Gianni ma lo capisci che se anche ci fosse una fiamma accesa si tratta di una relazione tossica? Ma si può anche lo… - Vanessa19543776 : 'Vorrei poter tornare indietro e ricominciare perdermi ancora nei tuoi occhi per non respirare..!'?? Vi piacciono Mi… - _xjbproudofyou : @artstvles In realtà è Selena che se lo è lasciato scappare perché è stata lei a mollarlo. Il loro ultimo ritorno d… - SEMPREFMILAN : RT @cmdotcom: Scardina e i like a Diletta: ritorno di fiamma un anno dopo l'addio? FOTO -