Ristori, Governo annuncia scostamento da 24 miliardi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per far fronte al perdurare dell’emergenza sanitaria sono necessari nuovi sostegni economici al tessuto produttivo del Paese attraverso un nuovo decreto Ristori. Sul tema il Governo è compatto e anche Italia Viva ha assicurato il proprio voto. Sul tavolo, come annunciato in un’intervista al Corriere della sera dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, c’è uno scostamento da “un punto e mezzo di Pil”, il che vale a dire circa 24 miliardi, di cui – spiega Gualtieri – circa un miliardo e mezzo per i vaccini e più di tre miliardi supplementari per la Sanità. Il nuovo dl Ristori – fa sapere il ministro del lavoro Nunzia Catalfo – prevede anche il rifinanziamento della cig e ulteriori misure per lavoratori e imprese. Questi i dettagli dell’intervento che verrà portato in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per far fronte al perdurare dell’emergenza sanitaria sono necessari nuovi sostegni economici al tessuto produttivo del Paese attraverso un nuovo decreto. Sul tema ilè compatto e anche Italia Viva ha assicurato il proprio voto. Sul tavolo, cometo in un’intervista al Corriere della sera dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, c’è unoda “un punto e mezzo di Pil”, il che vale a dire circa 24, di cui – spiega Gualtieri – circa un miliardo e mezzo per i vaccini e più di tresupplementari per la Sanità. Il nuovo dl– fa sapere il ministro del lavoro Nunzia Catalfo – prevede anche il rifinanziamento della cig e ulteriori misure per lavoratori e imprese. Questi i dettagli dell’intervento che verrà portato in ...

fattoquotidiano : Ristori, emessi i bonifici per i 628 milioni stanziati dal decreto Natale. Prossimi fondi a rischio con la crisi di… - fattoquotidiano : Ristori, stanziamento a rischio in caso di crisi di governo. Gualtieri: “Non deve accadere”. Faraone (Iv): “Pronti… - sbonaccini : Chiesto al governo che i ristori per le attività che rimarranno ulteriormente chiuse, o subiranno restrizioni, sian… - BBallardini56 : @corrierebologna non è la crisi di governo a rallentare i ristori, è il governo, non diciamo fesserie - Robdema522 : SENZA I MIEI RISPARMI I MIEI FIGLI SAREBBERO MORTI DI FAME !!! 2 MASCHI ADULTI CON PARTITA IVA NON HANNO AVUTO 1 EU… -