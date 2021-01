Risse tra adolescenti, i sociologi: «L'isolamento è una miccia, ma le famiglie possono rimediare» (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Non è un Paese per giovani» è il titolo di un saggio famoso del demografo Alessandro Rosina (con Elisabetta Ambrosi). La definizione si adatta a pennello alle... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Non è un Paese per giovani» è il titolo di un saggio famoso del demografo Alessandro Rosina (con Elisabetta Ambrosi). La definizione si adatta a pennello alle...

susilivigni : @storie_italiane SCUOLA: davvero si può fare una connessione tra DAD e HAPPY HOUR? Gli studenti che hanno capito ch… - UnTemaAlGiorno : RT @gerontix: No-Vax, no-mask, non ce n'è coviddi, mega-risse tra giovani, movida... #Ripongo le mie speranze nell'asteroide! #buongiorno… - gerontix : No-Vax, no-mask, non ce n'è coviddi, mega-risse tra giovani, movida... #Ripongo le mie speranze nell'asteroide!… - robsalnitro : Ovviamente non ho figli e non posso capire, ma si sente sempre più spesso di ragazzini di varie età che organizzano… - SCREPmagazine : Pandemia e risse tra giovani di Angela Amendola -

Ultime Notizie dalla rete : Risse tra Risse tra adolescenti, i sociologi: «L'isolamento è una miccia, ma le famiglie possono rimediare» Il Messaggero Lite in stazione degenera: rissa tra i binari in dodici contro uno

Una banale discussione degenerata in un violento pestaggio. E' quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle ore 14, in Stazione a Parma, dove un uomo è - ParmaPress24 ...

Napoli: rissa e coltellate a Mergellina, denunciati tre italiani e due ecuadoregni

Cinque persone sono state denunciate dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli per la rissa sfociata in accoltellamento scoppiata ieri pomeriggio sul lungomare della città. Si tratta ...

Una banale discussione degenerata in un violento pestaggio. E' quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle ore 14, in Stazione a Parma, dove un uomo è - ParmaPress24 ...Cinque persone sono state denunciate dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli per la rissa sfociata in accoltellamento scoppiata ieri pomeriggio sul lungomare della città. Si tratta ...