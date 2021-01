Rider rapinato a Napoli è ancora senza lavoro | ha respinto già due offerte

MediasetTgcom24 : Altro rider rapinato a Napoli, minacciato con una pistola #Napoli - fanpage : Dopo la brutale aggressione, Gianni riceve una proposta di lavoro da una macelleria nel napoletano - CiMancavo : @giucruciani @rubio_chef esimia testa di cazzo. Se un episodio è andato il risalto è un noto evento. Quindi facendo… - Notiziedi_it : Rider rapinato a Napoli, il gip: carcere per 4 minori, il branco ha anche violato il lockdown - ludovicacastal1 : Napoli, il rider rapinato trova lavoro anche grazie alla mobilitazione dei cittadini: “E’ un sogno” -

Ultime Notizie dalla rete : Rider rapinato

Il rider rapinato a Calata Capodichino, nel napoletano, la scorsa settimana non ha ancora trovato lavoro. Gianni ha ricevuto molte proposte dopo il drammatico filmato che lo ha visto ...NAPOLI – Nella serata di venerdì 8 gennaio è stato commesso l’ennesimo furto ai danni di un rider a Napoli. Come racconta la Repubblica, questa volta l’episodio è avvenuto in via Consalvo, zona Fuorig ...