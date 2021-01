Riciclo rametti di legno | 15 idee per realizzare decorazioni creative

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildeidivi permetterà difantastici lavoretti davvero originali, ma soprattutto perfetti per questa fredda stagione: approfondiamo insieme! Credit foto I rami secchi disono davvero semplici da trovare e grazie alle loro caratteristiche, sono perfetti da essere utilizzati nel fai da te. Grazie ad essi, un po’ di colla a caldo, dello spago di juta e del cartone, le creazioni da ottenere sono davvero finite. Credit foto In questo articolo, vi presenteremo qualche ispirazione da non perdere, che renderanno la vostra casa davvero accogliente, nei mini dettagli. Ricordate di utilizzare soloche trovate a terra, quindi ormai secchi e di non tagliarli alla pianta, altrimenti rischiate di rovinarla. Cominciamo!...