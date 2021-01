Richiesta di impeachment per Trump: incitamento all'insurrezione. Melania: delusa dalla violenza (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dem hanno presentato formalmente alla Camera l articolo per l impeachment di Donald Trump per aver incoraggiato l assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 11 gennaio 2021) I dem hanno presentato formalmente alla Camera l articolo per ldi Donaldper aver incoraggiato l assalto dei suoi manifestanti a Capitol Hill, che ha causato cinque morti e diversi ...

