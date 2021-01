Riapertura scuole: le Sardine attaccano governo e regioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Riapertura delle scuole, il leader delle Sardine Mattia Santori rispunta e attacca governo e regioni: “Braccio di ferro su aperture è presa in giro” “Per dire qualcosa di sensato bisogna parlare con la scuola, non di scuola. Bisogna parlare con studenti, insegnanti, genitori, fratelli, sorelle, medici e molte altre persone che la scuola, direttamente o indirettamente,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021)delle, il leader delleMattia Santori rispunta e attacca: “Braccio di ferro su aperture è presa in giro” “Per dire qualcosa di sensato bisogna parlare con la scuola, non di scuola. Bisogna parlare con studenti, insegnanti, genitori, fratelli, sorelle, medici e molte altre persone che la scuola, direttamente o indirettamente,… L'articolo Corriere Nazionale.

AnnalisaChirico : Il governo aveva assicurato la riapertura scuole il 7 gennaio, poi l’11, adesso si scopre che mezza Italia rinvia p… - fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - baldanza03 : @EugenioGiani Pessima decisione la riapertura delle scuole. I contagi aumenteranno e i ragazzi fuori scuola non son… - AnnaM75 : RT @docdrugztore: @ellellevercillo Certo. Precisa però che non si pensa che questo aumento sia dovuto alla riapertura delle scuole (impossi… -