Riapertura scuole Calabria, il Consiglio di Stato boccia la Regione: niente DaD per primaria e secondaria di primo grado (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Consiglio di Stato dà ragione al Tar e respinge il ricorso della Regione che proponeva tramite ordinanza la didattica a distanza fino al 16 gennaio non solo per le superiori ma anche per scuola primaria e media. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ildidà ragione al Tar e respinge il ricorso dellache proponeva tramite ordinanza la didattica a distanza fino al 16 gennaio non solo per le superiori ma anche per scuolae media. L'articolo .

