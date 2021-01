Returnal | l’episodio 3 di HouseCast rivela nuove sequenze di gameplay

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli sviluppatori dihanno mostratodidel gioco durante il terzo episodio della loro serie di approfondimenti sullo sviluppoè uno sparatutto action in terza persona in sviluppo da parte di Housemarque Games esclusivamente per PlayStation 5. Il titolo venne annunciato durante il primo evento dedicato alla nuova console next-gen di Sony e da allora gli sviluppatori hanno continuato ad aggiornare spesso i giocatori. Nonostante le informazioni sul titolo non scarseggino, al momento non sono disponibili moltissimi video di. Fortunatamente però Housemarque Games ha mostrato delledidel gioco nel corso del terzo episodio della loro serie di approfondimenti sullo ...