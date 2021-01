Renzi usa anche Trump per screditare Conte. Ma all’estero l’ex rottamatore è solo un disturbatore (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella guerriglia di penultimatum, provocazioni, rilanci infiniti e pretestuosi su qualsiasi apertura per far perdere ulteriore tempo, da addebitare naturalmente all’incapacità di Giuseppe Conte, Matteo Renzi ha rilanciato anche l’accusa più insidiosa e delegittimante, almeno nelle intenzioni, nei confronti del presidente del Consiglio per screditarlo a livello internazionale. Infatti mentre lo scenario della crisi continua ad essere minacciato da settimane e l’esibizione delle due ministre e sottosegretario di Italia Viva perennemente seduti con valigie in mano troppo pesanti per potersi alzare dalle rispettive poltrone prosegue sotto gli occhi vigili ed increduli dei partner europei, che cosa può esserci di meglio che legare saldamente “Giuseppi” al presunto amico americano? Non deve essere sembrato vero allo stratega di Rignano: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella guerriglia di penultimatum, provocazioni, rilanci infiniti e pretestuosi su qualsiasi apertura per far perdere ulteriore tempo, da addebitare naturalmente all’incapacità di Giuseppe, Matteoha rilanciatol’accusa più insidiosa e delegittimante, almeno nelle intenzioni, nei confronti del presidente del Consiglio per screditarlo a livello internazionale. Infatti mentre lo scenario della crisi continua ad essere minacciato da settimane e l’esibizione delle due ministre e sottosegretario di Italia Viva perennemente seduti con valigie in mano troppo pesanti per potersi alzare dalle rispettive poltrone prosegue sotto gli occhi vigili ed increduli dei partner europei, che cosa può esserci di meglio che legare saldamente “Giuseppi” al presunto amico americano? Non deve essere sembrato vero allo stratega di Rignano: ...

