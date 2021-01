Renzi smette di giocare? 'Approviamo questo Recovery ma spendiamo bene i soldi' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il leader Iv Matteo Renzi a Rtl 102.5: "Io non ho mai chiesto la conta in Aula, Conte ha detto 'ci vedremo in aula', non siamo noi a cercare la conta, noi chiediamo più vaccini, più soldi a cultura e ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il leader Iv Matteoa Rtl 102.5: "Io non ho mai chiesto la conta in Aula, Conte ha detto 'ci vedremo in aula', non siamo noi a cercare la conta, noi chiediamo più vaccini, piùa cultura e ...

"Il 22 luglio ho detto spendiamo soldi, se qualcuno mi dice 'facciamo veloci' io dico 'corri, presenti questo Recovery, e usiamolo ma in cose utili".

Renzi “Se Conte va in aula fa un errore”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo è immobile: si vive di rinvio in rinvio. Vogliamo sciogliere i tanti nodi aperti, dalle infrastrutture ai soldi per la sanità. Vogliamo chiarezza su scuola, cultura, lav ...

