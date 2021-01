Renzi: “Casalino vuole asfaltarmi in Aula? Lui e Conte facciano bene i calcoli” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – “Casalino vuole asfaltarmi in Aula? Io non ho mai chiesto la conta in Aula, Conte ha detto ‘ci vedremo in Aula’, non siamo noi a cercare la conta, ma loro facciano bene i calcoli“, assicura Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva chiarisce: “Noi chiediamo più vaccini, più soldi a cultura e teatro, ai giovani. Su questi temi è possibile essere accusati come irresponsabili?”. Renzi: “Se Conte e Casalino vogliono la conta in Aula spero abbiano fatto bene i calcoli” E “se ora Conte e Casalino vogliono la conta in Aula spero solo che abbiano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – “in? Io non ho mai chiesto la conta inha detto ‘ci vedremo in’, non siamo noi a cercare la conta, ma loro“, assicura Matteo. Il leader di Italia Viva chiarisce: “Noi chiediamo più vaccini, più soldi a cultura e teatro, ai giovani. Su questi temi è possibile essere accusati come irresponsabili?”.: “Sevogliono la conta inspero abbiano fatto” E “se oravogliono la conta inspero solo che abbiano ...

