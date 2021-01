Renzi: “Cambio governo non mi interessa, approviamo il Recovery, ma spendiamo bene soldi” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “approviamo questo benedetto Recovery, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro, per dare soldi alla sanità”. Dopo settimane di tensioni arriva il via libera di Matteo Renzi al Recovery Plan. Il leader di Italia viva, in un’intervista a Rtl 102.5, sulla tenuta dell’esecutivo poi aggiunge: “A me del Cambio di governo interessa zero. Il problema non è come si cambia il governo, ma come si affronta questa pandemia”. Renzi, parlando del Recovery, ha spiegato: “Il 22 luglio ho detto spendiamo soldi, se qualcuno mi dice ‘facciamo veloci’ io dico ‘corri, presenti questo Recovery, e ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “questodetto, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro, per darealla sanità”. Dopo settimane di tensioni arriva il via libera di MatteoalPlan. Il leader di Italia viva, in un’intervista a Rtl 102.5, sulla tenuta dell’esecutivo poi aggiunge: “A me deldizero. Il problema non è come si cambia il, ma come si affronta questa pandemia”., parlando del, ha spiegato: “Il 22 luglio ho detto, se qualcuno mi dice ‘facciamo veloci’ io dico ‘corri, presenti questo, e ...

manu_etoile : RT @riktroiani: #Renzi: “Approviamo il #RecoveryFund, ma spendiamo bene soldi. Cambio governo e poltrone non mi interessano”. Così il leade… - carlossartori19 : RT @riktroiani: #Renzi: “Approviamo il #RecoveryFund, ma spendiamo bene soldi. Cambio governo e poltrone non mi interessano”. Così il leade… - igorbrickil5S : @FurioGarbagnati Non a caso Renzi tenta in ogni modo di imporre un cambio di governo... Anche in questo caso si par… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: #Renzi: “Approviamo il #RecoveryFund, ma spendiamo bene soldi. Cambio governo e poltrone non mi interessano”. Così il leade… - Ettore572 : RT @riktroiani: #Renzi: “Approviamo il #RecoveryFund, ma spendiamo bene soldi. Cambio governo e poltrone non mi interessano”. Così il leade… -