Renzi | ' Approviamo il Recovery ma spendiamo bene soldi'

(Di lunedì 11 gennaio 2021) 'questodetto, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro, per darealla sanità. Il 22 luglio ho detto, se mi dicono '...

AdalucDe : RT @Agenzia_Ansa: #Renzi: approviamo il #Recovery ma spendiamo bene i soldi. Il leader di #ItaliaViva: 'Se #Conte e #Casalino vogliono la c… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: #Renzi: approviamo il #Recovery ma spendiamo bene i soldi. Il leader di #ItaliaViva: 'Se #Conte e #Casalino vogliono la c… - Agenzia_Ansa : #Renzi: approviamo il #Recovery ma spendiamo bene i soldi. Il leader di #ItaliaViva: 'Se #Conte e #Casalino voglion… - lciucciovino : In 24 ore #Renzi è passato da 'stacchiamo la spina al #Governo' a 'approviamo in fretta il #RecoveryPlan', una cosa… - Edo_S1 : Tutto sto casino... #Renzi #RecoveryPlan -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Approviamo

TGCOM

"Approviamo questo benedetto Recovery, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro, per dare soldi alla sanità. Il 22 luglio ho detto spendiamo soldi, se mi dicono 'facci ...Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi , ha parlato della situazione politica a Rtl 102,5 : " Io non ho mai chiesto la conta in Aula , il ...