Renzi a tutto campo | il rottamatore ne ha per tutti | dura risposta alle veline di Casalino

Leggi su chenews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Questa mattina Matteo, l’ormai ex, ha alzato la barricata contro ledi RoccoConte(Facebook), sempreed immancabilmente. Per essere uno che non gode di grande popolarità, Matteosa come essere ovunque. Qualcuno dice bramosia di potere, altri astinenza da visibilità e in pochi, ma attenti, credono sia un gesto di garanzia per il paese. Gli ultimi si attestano attorno al 2%, che è il consenso oggi concesso dai sondaggisti all’ex Presidente del Consiglio. Il fatto che siano pochi, non per forza vorrà dire che sono in errore. Allora riavvolgiamo il nastro. La guerra con Conte è aperta, e tra i due non si sa bene chi non farà la prima mossa per primo. ...