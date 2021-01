Renato Portaluppi esagera: placca l'avversario. Ammonito! (Di lunedì 11 gennaio 2021) Renato Portaluppi , l'ex calciatore che ha vestito la maglia della Roma nella stagione 1988/89, è ora l'allenatore del Gremio nel campionato brasiliano. Qualche settimana fa erano diventate virali le ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 gennaio 2021), l'ex calciatore che ha vestito la maglia della Roma nella stagione 1988/89, è ora l'allenatore del Gremio nel campionato brasiliano. Qualche settimana fa erano diventate virali le ...

sportli26181512 : Renato Portaluppi esagera: placca l'avversario. Ammonito!: Lex calciatore della Roma, ora allenatore del Gremio, pr… - romanewseu : Ricordate Renato #Portaluppi? Ora fa l’allenatore… indisciplinato #ASRoma #RomanewsEU - Italia_Notizie : Se l'uomo in più è l'allenatore: il placcaggio di Renato Portaluppi è illegale - SouzaEluam : RT @RepubblicaTv: Brasile, quando l'uomo in più è l'allenatore: il placcaggio di Renato Portaluppi è illegale: Renato Portaluppi, anche not… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Brasile, quando l'uomo in più è l'allenatore: il placcaggio di Renato Portaluppi è illegale: Renato Portaluppi, anche not… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Portaluppi Calciomercato: Quagliarella no alla Juve, per Eriksen idea Spurs Agenzia ANSA Calciomercato: Quagliarella no a Juve, Eriksen idea Spurs

ROMA. – Un post per dire no alla Juventus. Lo ha scritto, su Instagram, Fabio QUAGLIARELLA: “Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol ...

Calciomercato: Quagliarella no alla Juve, per Eriksen idea Spurs

Con questo post pubblicato sul suo profilo Instagram Fabio Quagliarella annuncia che resterà alla Sampdoria, dice no all'ipotesi di un trasferimento alla Juventus che era circolata nei giorni scorsi.

ROMA. – Un post per dire no alla Juventus. Lo ha scritto, su Instagram, Fabio QUAGLIARELLA: “Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol ...Con questo post pubblicato sul suo profilo Instagram Fabio Quagliarella annuncia che resterà alla Sampdoria, dice no all'ipotesi di un trasferimento alla Juventus che era circolata nei giorni scorsi.