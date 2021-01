Regolamento Milan-Torino Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio agli ottavi? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alle 20:45 di martedì 12 gennaio Milan e Torino scenderanno in campo in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. A San Siro la squadra di Pioli cerca il pass per il prossimo turno a scapito dell’ex Giampaolo, già battuto pochi giorni fa in campionato. Probabile turn over per il tecnico rossonero che vorrà risparmiare le energie in vista dei tanti impegni tra Europa e Serie A. Reduci da un calendario fitto di partite, le due squadre vorrebbero evitare i tempi supplementari risolvendo la contesa col triplice fischio. In caso di pareggio al 90?, infatti, il Regolamento prevede la disputa di “due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alle 20:45 di martedì 12 gennaioscenderanno in campo in occasione deglidi finale di2020/2021. A San Siro la squadra di Pioli cerca il pass per il prossimo turno a scapito dell’ex Giampaolo, già battuto pochi giorni fa in campionato. Probabile turn over per il tecnico rossonero che vorrà risparmiare le energie in vista dei tanti impegni tra Europa e Serie A. Reduci da un calendario fitto di partite, le due squadre vorrebbero evitare i tempi supplementari risolvendo la contesa col triplice fischio. Indial 90?, infatti, ilprevede la disputa di “due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a ...

