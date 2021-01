Regioni-governo: niente zona rossa "facile". Ancora in bilico i weekend arancioni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non scatterà la zona rossa se ci saranno 250 contagi per 100mila abitanti. L’ipotesi circolata nei giorno scorsi è tramontata nel corso dell’incontro tra governo ed Enti locali durante il quale si è discusso delle nuove misure restrittive che entreranno in vigore il 16 gennaio. Ci sarà comunque un nuovo incontro giovedì per limare ulteriori dettagli, anche perché Ancora non si è deciso se i week end saranno arancioni, quindi con i ristoranti e i bar chiusi, anche se si è in zona gialla. Per adesso questa norma non c’è nella bozza. Durante il vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, e a cui ha preso parte anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato ribadito lo stop allo spostamento tra Regioni, anche gialle, e la proroga ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non scatterà lase ci saranno 250 contagi per 100mila abitanti. L’ipotesi circolata nei giorno scorsi è tramontata nel corso dell’incontro traed Enti locali durante il quale si è discusso delle nuove misure restrittive che entreranno in vigore il 16 gennaio. Ci sarà comunque un nuovo incontro giovedì per limare ulteriori dettagli, anche perchénon si è deciso se i week end saranno, quindi con i ristoranti e i bar chiusi, anche se si è ingialla. Per adesso questa norma non c’è nella bozza. Durante il vertice, convocato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, e a cui ha preso parte anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato ribadito lo stop allo spostamento tra, anche gialle, e la proroga ...

