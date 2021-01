Reddito | crollo di 1 milione | ma occhio all' auto che ha in garage Capito Conte | l' avvocato del popolo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Anno amaro per Giuseppe. E non solo da un punto di vista politico: il 2020, infatti, potrebbe essere stato l'inizio della sua fine. Anno amaro anche da un punto di vista economico: la dichiarazione dei redditi, infatti, dimostra come la presidenza del Consiglio lo abbia impoverito.infatti è premier dal primo giugno 2018, e in quell'anno dichiarò al fisco unimponibile di 370.314 euro; nel 2019 dichiarò addirittura 1.155.299 euro. Numeri di tutto rispetto. Però, nel 2020, ildeldel presuntodel: l'ultima dichiarazione è di 158.474 euro. Insomma, entrate ridotte di circa undi euro. E nella dichiarazione dei redditi, reperibile online, si legge che non vi è "nessuna variazione della situazione ...