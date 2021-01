Recovery Plan, il testo domani in Consiglio dei ministri. Speranza: “Per la sanità si passa da 9 a 18 miliardi. Si ricomincia ad investire sulla cosa più preziosa che abbiamo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Noi lavoriamo per costruire, il momento è così difficile. Dobbiamo assolutamente mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini”. E’ quanto ha detto al Tg3 il premier Giuseppe Conte, aggiungendo che il Consiglio dei ministri sul Recovery Plan si terrà “domani sera, dobbiamo correre”. “domani in cdm arriva il Recovery Fund. Per la sanità si passa da 9 a 18 miliardi” ha detto, invece, il ministro della Salute, Roberto Speranza. “E’ un primo passo molto importante – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – nella direzione giusta. Si ricomincia ad investire sul serio sulla cosa più preziosa che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Noi lavoriamo per costruire, il momento è così difficile. Dobbiamo assolutamente mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini”. E’ quanto ha detto al Tg3 il premier Giuseppe Conte, aggiungendo che ildeisulsi terrà “sera, dobbiamo correre”. “in cdm arriva ilFund. Per lasida 9 a 18” ha detto, invece, il ministro della Salute, Roberto. “E’ un primo passo molto importante – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – nella direzione giusta. Siadsul seriopiùche ...

petergomezblog : Recovery plan, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano, ma spendiamo bene i soldi” - ManlioDS : Stiamo vivendo un momento storico che non ci permette di perdere tempo in inutili e persino strumentali polemiche.… - LegaSalvini : ++ RECOVERY: NO AL RITORNO DI TASSE, TAGLI E FORNERO ++ = Recovery: Lega, ci asterremo su regolamento Ue = (AGI) -… - mario_bontempo : RT @mariamacina: Non so se sia vero che il Quirinale abbia detto “ la crisi dopo l’approvazione del Recovery Plan” . Trovo che sia assurdo,… - DanielaDaffin : RT @d_granuzzo: Scusate ma, pur sentendo vari TG, non riesco a capire una cosa: come si fa ad approvare il RP prima di aprire la crisi se i… -