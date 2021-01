Recovery: Orlando, 'se Renzi dà via al piano, possibile sciogliere altri nodi'/Rpt (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "L'accordo in generale non lo darei per fatto, ci sono molte questioni aperte" ma "sul Recovery siamo contenti che sia passata la nostra linea. Il Recovery non è una cosa di questa governo e di questa maggioranza, è fondamentale che si metta in sicurezza e che non si intralci il percorso per portarlo in Parlamento". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ad Agorà. "Anzi -sottolinea- io mi auguro che il Recovery ci aiuti a trovare una strada: se ce l'abbiamo fatta su questo punto, ce la possiamo fare anche sul resto", il Recovery può essere "un progetto pilota". E "la notizia che Renzi abbia dato l'ok al Recovery è importante e indice di responsabilità, ma restano dei nodi". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "L'accordo in generale non lo darei per fatto, ci sono molte questioni aperte" ma "sulsiamo contenti che sia passata la nostra linea. Ilnon è una cosa di questa governo e di questa maggioranza, è fondamentale che si metta in sicurezza e che non si intralci il percorso per portarlo in Parlamento". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, ad Agorà. "Anzi -sottolinea- io mi auguro che ilci aiuti a trovare una strada: se ce l'abbiamo fatta su questo punto, ce la possiamo fare anche sul resto", ilpuò essere "un progetto pilota". E "la notizia cheabbia dato l'ok alè importante e indice di responsabilità, ma restano dei".

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – "Orlando è diventato il portavoce di Italia Viva? Ci faccia sapere quando gli dobbiamo dare la nostra tessera". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato replica alle ...

Governo, Renzi dice sì al Recovery Plan. Anzi no. Forse. “Approviamo il piano”. Poi Italia viva fa dietrofront

A 24 ore dal decisivo Consiglio dei ministri sul Recovery plan, durante il quale Italia viva scioglierà le riserve sulla ventilata crisi di governo, Matteo Renzi continua a dare un colpo al cerchio e ...

