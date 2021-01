Recovery: Orlando, ‘Renzi ha dato via al piano, ora possibile sciogliere altri nodi’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “L’accordo in generale non lo darei per fatto, ci sono molte questioni aperte” ma “sul Recovery siamo contenti che sia passata la nostra linea. Il Recovery non è una cosa di questa governo e di questa maggioranza, è fondamentale che si metta in sicurezza e che non si intralci il percorso per portarlo in Parlamento”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ad Agorà. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “L’accordo in generale non lo darei per fatto, ci sono molte questioni aperte” ma “sulsiamo contenti che sia passata la nostra linea. Ilnon è una cosa di questa governo e di questa maggioranza, è fondamentale che si metta in sicurezza e che non si intralci il percorso per portarlo in Parlamento”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, ad Agorà. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

