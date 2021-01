Recovery | la nuova bozza inviata ai ministri Lavoro | istruzione e agricoltura | le variazioni Rinvio sulla governance | deciderà Parlamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ladiplan è stataintorno alle 21.30 a tutti iesattamente 24 ore prima del consiglio deidecisivo di martedì 12 gennaio. Il testo, le cui linee guida sono state discusse venerdì scorso dallo stesso Giuseppe Conte con i capidelegazione, è ora nelle mani delle forze di maggioranza che dovranno studiarlo prima del voto definitivo in Cdm. E’ questo un passaggio fondamentale, soprattutto alla luce delle tensioni delle ultime settimane con Italia viva: proprio in mattinata, dopo la moral suasion del Quirinale, Matteo Renzi ha fatto sapere di essere disposto a dare il suo via libera al piano. Ma questo non basta per dichiarare archiviata la crisi e le prossime ore si preannunciano come, di nuovo, decisive. A confermare l’invio del nuovo testo è ...