Recovery: Conte, inviata bozza a tutti ministri, domani Cdm alle 21.30 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell'ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all'esito del confronto con le forze di maggioranza sulla base delle varie osservazioni critiche da queste formulate. Il Consiglio dei ministri è pertanto fissato domani alle ore 21.30". Così in una nota inviata dalla presidenza del Consiglio.

