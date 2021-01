Recovery: Buffagni, 'più risorse per sanità e Pmi, obiettivo centrato' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Un saluto a tutti da me e dal collega e amico Pierpaolo Sileri. Come vedete siamo in aeroporto, un luogo da cui si parte e si arriva. Noi speriamo di arrivare presto all'obiettivo che ci sta più a cuore: tornare a garantire lavoro e salute per tutti gli italiani". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, postando una foto che lo ritrae accanto a Sileri, viceministro alla Salute. "Il Recovery Fund a cui stiamo lavorando deve essere il crocevia per rilanciare gli investimenti su quelli che sono i pilastri del nostro Paese: sanità e imprese e siamo contenti che siamo riusciti ad aumentare le risorse sia per la sanità che per le nostre PMI. Salute e lavoro sono le priorità degli italiani, e noi dobbiamo dare il massimo su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Un saluto a tutti da me e dal collega e amico Pierpaolo Sileri. Come vedete siamo in aeroporto, un luogo da cui si parte e si arriva. Noi speriamo di arrivare presto all'che ci sta più a cuore: tornare a garantire lavoro e salute per tutti gli italiani". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano, postando una foto che lo ritrae accanto a Sileri, viceministro alla Salute. "IlFund a cui stiamo lavorando deve essere il crocevia per rilanciare gli investimenti su quelli che sono i pilastri del nostro Paese:e imprese e siamo contenti che siamo riusciti ad aumentare lesia per lache per le nostre PMI. Salute e lavoro sono le priorità degli italiani, e noi dobbiamo dare il massimo su ...

Crisi di governo, il piano per il Conte ter: dimissioni e nuova squadra

Il valzer dei nomi in vista del rimpasto è solo all'inizio. Tra le ipotesi Andrea Orlando sottosegretario alla Presidenza, Graziano Delrio potrebbe ...

