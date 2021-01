Recovery: bozza, riforme per cambiare volto Italia, PA, giustizia, fisco e lavoro (2) (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) - E ancora, "un altro tassello necessario per accompagnare le misure del PNRR è costituito dalla riforma di alcune componenti del sistema tributario Italiano, in particolare l'Irpef, per renderlo più equo, semplice ed efficiente. Il Governo è già intervenuto, da ultimo con la Legge di Bilancio 2021, per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro. Il passo successivo sarà una revisione complessiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel segno dell'equità e della progressività, accompagnata da una costante azione di lotta all'evasione e incentivazione della tax compliance". "La riforma sarà finalizzata ad una riduzione delle aliquote effettive sui redditi da lavoro, dipendente ed autonomo, in particolare per i contribuenti con reddito basso e medio-basso, in modo da aumentare il tasso di occupazione, ridurre il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) - E ancora, "un altro tassello necessario per accompagnare le misure del PNRR è costituito dalla riforma di alcune componenti del sistema tributariono, in particolare l'Irpef, per renderlo più equo, semplice ed efficiente. Il Governo è già intervenuto, da ultimo con la Legge di Bilancio 2021, per ridurre il cuneo fiscale sul. Il passo successivo sarà una revisione complessiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel segno dell'equità e della progressività, accompagnata da una costante azione di lotta all'evasione e incentivazione della tax compliance". "La riforma sarà finalizzata ad una riduzione delle aliquote effettive sui redditi da, dipendente ed autonomo, in particolare per i contribuenti con reddito basso e medio-basso, in modo da aumentare il tasso di occupazione, ridurre il ...

La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - Agenzia_Ansa : Bozza #Recoveryplan con programmazione 2021-26 si sale a 310 miliardi, risorse per salute sfiorano 20 mld, 46 mld a… - La7tv : #lariachetira @MassimGiannini: 'L'idea di Renzi era quella di far presentare le due ministre di Italia Viva dimissi… - SkyTG24 : Recovery Plan, bozza con 47 linee intervento: 'Svolta per Italia, discontinuità decisiva' - zazoomblog : Recovery: bozza riforme per cambiare volto Italia PA giustizia fisco e lavoro (3) - #Recovery: #bozza #riforme… -