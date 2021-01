**Recovery: bozza, riforma della giustizia per accelerare processi e smaltimento pregresso** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Attraverso "la digitalizzazione e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, sarà e portata a termine la riforma della giustizia per accelerare i processi, anche potenziando digitalizzazione e capitale umano del sistema giudiziario italiano al fine di accelerare lo smaltimento del pregresso". Lo prevede la prima componente della prima missione (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) contenuta nella bozza del Recovery plan inviata questa sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai ministri e ai partiti della maggioranza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Attraverso "la digitalizzazione e la modernizzazionePubblica amministrazione, sarà e portata a termine laper, anche potenziando digitalizzazione e capitale umano del sistema giudiziario italiano al fine dilodel pregresso". Lo prevede la prima componenteprima missione (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) contenuta nelladel Recovery plan inviata questa sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai ministri e ai partitimaggioranza.

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Gli impatti stimati sulle principali variabili macroeconomiche, da cui si evidenzia in particolare che la crescita del Pil nel 2026, l'anno finale del Piano, risulterebbe ...

Recovery: bozza, interventi su patrimonio artistico Roma per Giubileo

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – La terza componente della prima missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) “mira ad incrementare l’attrat ...

