Recovery: Bozza piano, significativo aumento risorse per cultura e turismo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Nella nuova versione del piano, il significativo aumento di risorse relative alla cultura e al turismo non corrisponde solo all'esigenza di sostenere gli ambiti più colpiti dagli effetti del Covid-19, al fine di recuperare il potenziale di crescita. NGEU non è solo un progetto economico e ambientale. È un progetto culturale europeo che qualifica gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo. L'investimento strategico in tutta la catena del valore della cultura e del turismo, è essenziale per diffondere lo sviluppo sostenibile a livello territoriale, per realizzare l'inclusione sociale dei giovani attraverso le industrie culturali e creative e l'attività sportiva e per accompagnare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Nella nuova versione del, ildirelative allae alnon corrisponde solo all'esigenza di sostenere gli ambiti più colpiti dagli effetti del Covid-19, al fine di recuperare il potenziale di crescita. NGEU non è solo un progetto economico e ambientale. È un progettole europeo che qualifica gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo. L'investimento strategico in tutta la catena del valore dellae del, è essenziale per diffondere lo sviluppo sostenibile a livello territoriale, per realizzare l'inclusione sociale dei giovani attraverso le industrieli e creative e l'attività sportiva e per accompagnare il ...

La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - La7tv : #lariachetira @MassimGiannini: 'L'idea di Renzi era quella di far presentare le due ministre di Italia Viva dimissi… - Agenzia_Ansa : #Renzi: 'Tirino fuori la bozza e valuteremo il #Recovery'. Il leader di #ItaliaViva: 'Non mi interessa se #Conte va… - Blaghi : RT @francotaratufo2: Recovery plan, la nuova bozza è stata inviata ai ministri. Consiglio fissato per martedì alle 21.30. Gualtieri: “Oltre… - TV7Benevento : **Recovery: bozza, per infrastrutture 31,98 mld**... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Bozza Recovery: Marcucci, credo che Iv darà ok a bozza - Ultima Ora Agenzia ANSA Recovery, inviata bozza a tutti ministri: domani il Cdm

'È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’ ...

Recovery: Bozza piano, significativo aumento risorse per cultura e turismo

E' quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato questa sera ai ministri e ai partiti della maggioranza.

'È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’ ...E' quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato questa sera ai ministri e ai partiti della maggioranza.