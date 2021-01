Recovery: Bellanova, ‘no a crisi prima di passaggio in Cdm, responsabilità istituzionale’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Il voto sul Recovery plan “lo valuteremo rispetto a quello che ci arriverà, perché un testo alle 17 di oggi ancora non c’è”. Ma nessuna crisi si aprirà “prima di questo passaggio in Cdm”, è una questione di “responsabilità istituzionale”. Così, ospite di Skytg24, la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – Il voto sulplan “lo valuteremo rispetto a quello che ci arriverà, perché un testo alle 17 di oggi ancora non c’è”. Ma nessunasi aprirà “di questoin Cdm”, è una questione di “istituzionale”. Così, ospite di Skytg24, la ministra alle Politiche agricole Teresa, capo delegazione di Iv al governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

