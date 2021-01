Raya e l’ultimo drago: nuova immagine del film Disney (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grazie a Entertainment Weekly possiamo ammirare una nuova immagine di Raya e l’ultimo drago, atteso film animato targato Disney che approderà il 5 marzo direttamente in streaming su Disney+ in contemporanea al lancio cinematografico. La nuova immagine Raya e l’ultimo dragoDi cosa parla il film di animazione Disney Raya e l’ultimo drago? La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Grazie a Entertainment Weekly possiamo ammirare unadi, attesoanimato targatoche approderà il 5 marzo direttamente in streaming su+ in contemporanea al lancio cinematografico. LaDi cosa parla ildi animazione? La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. ...

