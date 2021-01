"Rapporto orale a tre". Genovese, la fidanzata e la ragazza, Giletti senza tabù: "Lei aveva le mestruazioni, ma Alberto..." (Di lunedì 11 gennaio 2021) A Non è l'arena su La7 dettagli sconcertanti dalla notte del presunto stupro di Alberto Genovese a Ibiza, ai danni di una ragazza ospite della villa insieme ad altri amici. Con loro due, nella camera da letto in cui secondo l'accusa si è consumata la violenza sessuale la scorsa estate, c'era anche Sara, la fidanzata dell'imprenditore. E Massimo Giletti in studio legge la testimonianza fornita dalla compagna di Genovese: "Con M. e Alberto abbiamo ballato, poi siamo finiti sul letto dove ci siamo toccati. Poi ci sono stati dei rapporti orali sia da parte mia che di M. verso Alberto". Quindi la corsa verso la depravazione: "C'è stato un primo Rapporto vag***e tra M. e Alberto. Lei gli ha detto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) A Non è l'arena su La7 dettagli sconcertanti dalla notte del presunto stupro dia Ibiza, ai danni di unaospite della villa insieme ad altri amici. Con loro due, nella camera da letto in cui secondo l'accusa si è consumata la violenza sessuale la scorsa estate, c'era anche Sara, ladell'imprenditore. E Massimoin studio legge la testimonianza fornita dalla compagna di: "Con M. eabbiamo ballato, poi siamo finiti sul letto dove ci siamo toccati. Poi ci sono stati dei rapporti orali sia da parte mia che di M. verso". Quindi la corsa verso la depravazione: "C'è stato un primovag***e tra M. e. Lei gli ha detto che ...

