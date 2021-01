Rainbow Free Day | 15 giorni di full immersion nel vasto mondo della produzione artistica indipendente

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Claudio Trotta è uno dei fautori delDay, una sorte di 15di White Friday con tanti eventi che riguardano ilmusicale, conferenze, iniziative letterarie, negozi di dischi coinvolti, dal 15 al 30 gennaio. Io parteciperò con le mie due puntate del Premiato Circo Volante del Barone Rosso lunedì 18 e 25 gennaio e con le dirette WE HAVE A DREAM di martedì 19 e 26 gennaio. OptiMagazine è media partner diDay. Approfittando del fatto che a Claudio Trotta è stato consegnato dal Comune di Milano il prestigioso Ambrogino D’Oro, per la prima volta a un imprenditore musicale, e che nella stessa diretta di WE HAVE A DREAM avevo Fabio Concato, anche lui insignito dell’Ambrogino D’Oro lo stesso giorno, li ho messi insieme in questa ...