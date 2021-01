Raggi: Tor Marancia, parte progetto per percorso centro culturale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Rigenerare spazi urbani per creare nuove opportunita’ di socialita’, cultura e luoghi di aggregazione. Da oggi inizia il percorso per progettare il nuovo centro culturale popolare polivalente a Tor Marancia, sul territorio del Municipio VIII, che sorgera’ sulle ceneri di un edificio scolastico abbandonato”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “È stato pubblicato il concorso di progettazione per realizzare quest’opera molto attesa dai residenti, che l’hanno scelta attraverso il processo partecipativo #RomaDecide”, spiega Raggi. “Sara’ un luogo di condivisione dei saperi e di crescita culturale nel quartiere. Ospitera’ anche il nuovo polo formativo del Teatro dell’Opera di Roma, un centro di eccellenza per la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Rigenerare spazi urbani per creare nuove opportunita’ di socialita’, cultura e luoghi di aggregazione. Da oggi inizia ilper progettare il nuovopopolare polivalente a Tor, sul territorio del Municipio VIII, che sorgera’ sulle ceneri di un edificio scolastico abbandonato”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “È stato pubblicato il concorso di progettazione per realizzare quest’opera molto attesa dai residenti, che l’hanno scelta attraverso il processocipativo #RomaDecide”, spiega. “Sara’ un luogo di condivisione dei saperi e di crescitanel quartiere. Ospitera’ anche il nuovo polo formativo del Teatro dell’Opera di Roma, undi eccellenza per la ...

