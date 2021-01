"Questo me se inc....", "Ma che siete matti?", scintille a Domenica In tra Mara Venier e Diaco - (Di lunedì 11 gennaio 2021) Novella Toloni La conduttrice non ha risparmiato Diaco da una serie di prese in giro che, alla fine, hanno portato l'ospite a reagire L'ultima puntata di Domenica In ha visto protagonista, tra gli altri, Pierluigi Diaco, invitato da Mara Venier per un'intervista a tutto tondo. L'avvio della chiacchierata però è stato piuttosto burrascoso e non sono mancati gli sfottò della padrona di casa sul proverbiale caratteraccio del conduttore di "Io e Te". Le ultime ore sono state decisamente movimentate per Mara Venier finita al centro delle polemiche per una cena casalinga insieme all'amica e collega Alessia Marcuzzi. Le due presentatrici sono state bersagliate di critiche sui social network per una reunion culinaria nell'abitazione romana della ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Novella Toloni La conduttrice non ha risparmiatoda una serie di prese in giro che, alla fine, hanno portato l'ospite a reagire L'ultima puntata diIn ha visto protagonista, tra gli altri, Pierluigi, invitato daper un'intervista a tutto tondo. L'avvio della chiacchierata però è stato piuttosto burrascoso e non sono mancati gli sfottò della padrona di casa sul proverbiale caratteraccio del conduttore di "Io e Te". Le ultime ore sono state decisamente movimentate perfinita al centro delle polemiche per una cena casalinga insieme all'amica e collega Alessia Marcuzzi. Le due presentatrici sono state bersagliate di critiche sui social network per una reunion culinaria nell'abitazione romana della ...

