“Questa è la mia pelle”. La splendida figlia super vip senza filtri: mostra l’acne proprio dopo il suo debutto. E sono applausi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Flavio Briatore, la figlia Leni sta diventando una vera star. È trascorso un mese da quando la figlia del noto imprenditore italiano e della modella Heidi Klum ha fatto il suo debutto nel mondo della moda, posando insieme alla madre per la copertina di Vogue. È risaputo che Heidi rimase incinta durante la relazione con Flavio, che la mollò prima che la piccola Leni venisse al mondo. Leni Klum, nonostante tutto, ha dato prova di sapersela cavare benissimo anche da sola e in effetti la scalata verso la vetta del successo comincia a dare i suoi risultati. Ormai la giovane modella ha raggiunto un numero di follower decisamente notevole, e il suo canale Instagram è sempre più seguito e apprezzato. Così dopo la foto di copertina del numero di gennaio di Vogue Germania, Leni torna a fare parlare di sè.



. La foto di mamma e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) Flavio Briatore, laLeni sta diventando una vera star. È trascorso un mese da quando ladel noto imprenditore italiano e della modella Heidi Klum ha fatto il suonel mondo della moda, posando insieme alla madre per la copertina di Vogue. È risaputo che Heidi rimase incinta durante la relazione con Flavio, che la mollò prima che la piccola Leni venisse al mondo. Leni Klum, nonostante tutto, ha dato prova di sapersela cavare benissimo anche da sola e in effetti la scalata verso la vetta del successo comincia a dare i suoi risultati. Ormai la giovane modella ha raggiunto un numero di follower decisamente notevole, e il suo canale Instagram è sempre più seguito e apprezzato. Cosìla foto di copertina del numero di gennaio di Vogue Germania, Leni torna a fare parlare di sè.. La foto di mamma e ...

NicolaPorro : Non posso che dar voce a questa mamma alla quale auguro di poter rivedere presto sua figlia... ?? #CaroPorro… - AlbertoBagnai : Il livello è questo qui. Ma è ovvio che qualcuno li manda, o almeno questo è quello che la mia fiducia nell’essere… - fanpage : 'Ho accettato subito perché questa vita è il mio sogno e spero diventi la mia strada' - chaotic_cami_ : Me on my way to dare alla mia prof di latino e storia un calmante per leoni marini perché siamo tornati giovedì sco… - minutoxminuto_ : mi ha appena chiamata al telefono la mia prof d’italiano per sapere come sto. io amo questa donna -

Ultime Notizie dalla rete : Questa mia Si vaccina in diretta Facebook: volontario della Croce bianca criticato e insultato MilanoToday.it Melania Trump condanna l’assalto al Congresso: «È ora di curare questo Paese e i suoi cittadini»

Dopo cinque giorni di silenzio, la first lady affida le sue parole a una lettera pubblicata sul sito della Casa Bianca, nella quale si dice rattristata per i fatti del 6 gennaio e smentisce le ricostr ...

Come si costruisce SanPa

Abbiamo intervistato i creatori di SanPa, la docu-serie che ha riportato in vita il dibattito sulla controversa comunità di recupero.

Dopo cinque giorni di silenzio, la first lady affida le sue parole a una lettera pubblicata sul sito della Casa Bianca, nella quale si dice rattristata per i fatti del 6 gennaio e smentisce le ricostr ...Abbiamo intervistato i creatori di SanPa, la docu-serie che ha riportato in vita il dibattito sulla controversa comunità di recupero.