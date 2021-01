Quattro regioni riaprono le scuole, le altre vanno in ordine sparso (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Tornano a scuola gli studenti delle superiori, ma solo in Quattro regioni. Oggi hanno riaperto gli istituti Toscana, Abruzzo e Valle D'Aosta, tutti al 50%. Le altre vanno in ordine sparso, con le lezioni in presenza che riprenderanno tra il 15 gennaio e il primo di febbraio. Oggi in aula gli studenti di Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta L'Alto Adige, anticipando tutti, aveva riaperto gli istituti superiori già da giovedì scorso con presenze fino al 75% e con un minimo del 50%". Oggi, invece, ha suonato la campanella per oltre 150.000 giovani toscani e per quasi 30.000 abruzzesi. Quasi 3.000, invece, quelli della Val d'Aosta tornati sui banchi. Gli altri dovranno attendere e, per il momento, accontentarsi della didattica a distanza. Alcune regioni hanno ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Tornano a scuola gli studenti delle superiori, ma solo in. Oggi hanno riaperto gli istituti Toscana, Abruzzo e Valle D'Aosta, tutti al 50%. Lein, con le lezioni in presenza che riprenderanno tra il 15 gennaio e il primo di febbraio. Oggi in aula gli studenti di Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta L'Alto Adige, anticipando tutti, aveva riaperto gli istituti superiori già da giovedì scorso con presenze fino al 75% e con un minimo del 50%". Oggi, invece, ha suonato la campanella per oltre 150.000 giovani toscani e per quasi 30.000 abruzzesi. Quasi 3.000, invece, quelli della Val d'Aosta tornati sui banchi. Gli altri dovranno attendere e, per il momento, accontentarsi della didattica a distanza. Alcunehanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Quattro regioni Quattro regioni riaprono le scuole, le altre vanno in ordine sparso AGI - Agenzia Giornalistica Italia Azzolina: "La scuola è l'unica cosa che non riapre, ma è un diritto costituzionale"

Intanto rientro in classe, oggi, per i ragazzi delle scuole superiori in Toscana (poco più di 166 mila), Abruzzo (56.500) e Valle d'Aosta. I ragazzi rientreranno al 50% in presenza.

La classifica delle regioni

