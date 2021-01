Quanti vaccini sono stati consegnati e fatti? I dati Regione per Regione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Prosegue la vaccinazione in Italia con i vari dati aggiornati Regione per Regione: scopriamoli insieme con le differenze dei vaccini In Italia finora sono state vaccinate 643mila persone con un risultato estremamente importante. A partire dai dottori, infermieri ed operatori socio sanitari che sono le priorità al momento. Ottimo risultato in Campania, che guida la classifica L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Prosegue la vaccinazione in Italia con i variaggiornatiper: scopriamoli insieme con le differenze deiIn Italia finorastate vaccinate 643mila persone con un risultato estremamente importante. A partire dai dottori, infermieri ed operatori socio sanitari chele priorità al momento. Ottimo risultato in Campania, che guida la classifica L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Quanti vaccini Quanti vaccini sono stati effettuati vicino a casa tua? - Info Data Il Sole 24 ORE "Il vaccino rende liberi" su foto Auschwitz: il consigliere Ferrara nella bufera

Il post del consigliere di Frosinone scatena i social. Immediate le reazioni di condanna. L’esponente: «Ho commesso una leggerezza. Volevo solo tenere alta l’attenzione» ...

Vaccino Covid, paresi facciale per un’infermiera: è il secondo caso

In Abruzzo si è verificato il secondo caso di Sindrome di Bell legato alla somministrazione del vaccino covid.

