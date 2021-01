Quanti soldi ha guadagnato Fabio Aru nel ciclocross? Cifra inferiore ai 200 euro! E il premio in natura di Ancona…

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 gennaio 2021)Aru ha scelto ilper rilanciarsi dopo tre anni bui con la maglia della UAE Emirates. Il sardo non correva dal 6 settembre, quando si ritirò dal Tour de France in uno dei punti più bassi della sua carriera. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha poi trovato un contratto con la Qhubeka-Assos e ha puntato su questa specialità, in cui aveva disputato le sue prime gare da giovane, per rimettersi in pista. Il 30enne ha dichiarato a più riprese di avere ritrovato il sorriso, di divertirsi come un bambino, di avere ripreso il feeling con le gare e con la bicicletta. L’operazione rinascita è incominciata ufficialmente, ora bisognerà proseguire su questa strada anche in vista della stagione su strada che inizierà tra poche settimane (debutterà a febbraio, l’evento è ancora da comunicare ufficialmente).Aru ha sostanzialmente ...