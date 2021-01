Puntata prima stagione Il Segreto di lunedì 11 gennaio 2021, Emilia rischia la vita? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le anticipazioni de Il Segreto di lunedì 11 gennaio 2021, vedremo che Emilia sarà sottoposta ad un taglio cesareo, mentre Paquito riuscirà a salvare Mariana, che si trova in difficoltà a causa dei farmacisti. Emilia avrà le doglie e Pepa sarà mandata a chiamare da Alfonso, ma la levatrice ben presto si renderà conto che il parto prematuro di Emilia, potrebbe essere rischioso sia per lei che per la bambina. Pepa, inoltre, ha ricevuto la proposta di matrimonio di Tristan, che si dice pronto a sposare, dopo tante sofferenze e impedimenti, la donna che ama. Puntata Il Segreto, l’intervento salvifico di Paquito Stando alla trama de Il Segreto di lunedì 11 gennaio 2021, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le anticipazioni de Ildi11, vedremo chesarà sottoposta ad un taglio cesareo, mentre Paquito riuscirà a salvare Mariana, che si trova in difficoltà a causa dei farmacisti.avrà le doglie e Pepa sarà mandata a chiamare da Alfonso, ma la levatrice ben presto si renderà conto che il parto prematuro di, potrebbe essere rischioso sia per lei che per la bambina. Pepa, inoltre, ha ricevuto la proposta di matrimonio di Tristan, che si dice pronto a sposare, dopo tante sofferenze e impedimenti, la donna che ama.Il, l’intervento salvifico di Paquito Stando alla trama de Ildi11, ...

FiorellaMannoia : La musica che gira intorno, stiamo arrivando... Venerdì 15 gennaio, su @RaiUno, la prima puntata ?? Insieme a tant… - chetempochefa : Questa sera avremo con noi il giornalista @nelloscavo. #CTCF vi aspetta con la prima puntata del 2021 dalle 20.00 s… - carmelitadurso : Prima puntata del 2021 #domenicalive #look #newromantic - cesco_78 : C'è da spaventarsi per il nuovo cambio di termini di Whatsapp? E del furto di dati di HO? Un po' di risposte in 10… - mystycante : @cavallishades Sarebbe da lei farlo per scherzo, come facevano prima. Poi, quelle due che la soffrono che conferman… -