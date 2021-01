Puglia, oggi sarebbe zona rossa con il criterio dell’incidenza di 250 contagi su centomila abitanti Uno dei criteri prospettati per il nuovo decreto nel contrasto al corona virus (Di lunedì 11 gennaio 2021) Periodo 28 dicembre-3 gennaio, quello attualmente disponibile in quanto a dati. Puglia, incidenza di contagi ogni centomila abitanti: 318,34. In condizioni del genere, se dovesse entrare in vigore con il dpcm del 16 gennaio il criterio dell’incidenza 250 per far scattare automaticamente la zona rossa, la Puglia sarebbe zona rossa. Così come lo sarebbero province autonome di Trento e di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Lazio. E la Lombardia al limite. L'articolo Puglia, oggi sarebbe zona rossa con il ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 gennaio 2021) Periodo 28 dicembre-3 gennaio, quello attualmente disponibile in quanto a dati., incidenza diogni: 318,34. In condizioni del genere, se dovesse entrare in vigore con il dpcm del 16 gennaio il250 per far scattare automaticamente la, la. Così come loro province autonome di Trento e di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Lazio. E la Lombardia al limite. L'articolocon il ...

