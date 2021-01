Processo a Salvini, ennesima figuraccia di Toninelli in tv per i suoi 42 “non ricordo” (video) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Qualcuno, leggendo i verbali, si è preso la briga di contarli. Sono 42 i “non ricordo” a cui si è appellato l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli nel corso del suo interrogatorio al tribunale di Catania per il caso Gregoretti, che vede imputato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona. Il quotidiano “La Verità” ha letto i verbali e ha calcolato un numero, inquietante, da smemorato di Collegno. “Ma siccome oggi non ricordo, le dico non ricordo”, è stata la frase più gettonata di Toninelli, secondo quanto racconta il quotidiano di Maurizio Belpietro. Oggi l’ex ministro grillino è stato ospite sula Sette nella puntata di “Tagadà” condotta da Tiziana Panella, che lo ha incalzato proprio sulla sua smemoratezza manifestata nel corso degli interrogatori di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Qualcuno, leggendo i verbali, si è preso la briga di contarli. Sono 42 i “non” a cui si è appellato l’ex ministro dei Trasporti Danilonel corso del suo interrogatorio al tribunale di Catania per il caso Gregoretti, che vede imputato l’ex ministro dell’Interno Matteoper sequestro di persona. Il quotidiano “La Verità” ha letto i verbali e ha calcolato un numero, inquietante, da smemorato di Collegno. “Ma siccome oggi non, le dico non”, è stata la frase più gettonata di, secondo quanto racconta il quotidiano di Maurizio Belpietro. Oggi l’ex ministro grillino è stato ospite sula Sette nella puntata di “Tagadà” condotta da Tiziana Panella, che lo ha incalzato proprio sulla sua smemoratezza manifestata nel corso degli interrogatori di ...

