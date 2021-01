Probabili formazioni Atalanta-Cagliari, ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Da dentro o fuori al Gewiss Stadium in questo match che mette di fronte gli orobici e i rossoblu con in palio il pass per i quarti di finale della Coppa nazionale. Appuntamento alle ore 21.15 di giovedì 14 gennaio, andiamo ora a scoprire le possibili scelte di Gasperini e Di Francesco per questo impegno. QUI Atalanta – Gasperini proverà a dar minutaggio a chi gioca meno: l’attacco sarà composto da Malinovskyi, Miranchuk e Muriel, a centrocampo Pessina al posto di Freuler con Depaoli che trova spazio a destra. QUI Cagliari – Atteso turnover da parte di Di Francesco, che farà ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ledi, match valido per glidi finale di. Da dentro o fuori al Gewiss Stadium in questo match che mette di fronte gli orobici e i rossoblu con in palio il pass per i quarti di finale dellanazionale. Appuntamento alle ore 21.15 di giovedì 14 gennaio, andiamo ora a scoprire le possibili scelte di Gasperini e Di Francesco per questo impegno. QUI– Gasperini proverà a dar minutaggio a chi gioca meno: l’attacco sarà composto da Malinovskyi, Miranchuk e Muriel, a centrocampo Pessina al posto di Freuler con Depaoli che trova spazio a destra. QUI– Atteso turnover da parte di Di Francesco, che farà ...

