Presentata al Congresso Usa la richiesta di impeachment per Trump (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Un progetto di risoluzione per la messa in stato di accusa di Donald Trump è stato presentato oggi al Congresso degli Stati Uniti dai deputati democratici. Nel testo, diffuso dall’ufficio della speaker Nancy Pelosi, si dice di “una nazione in preda all’orrore” e si sostiene che il presidente uscente “non è in grado di adempiere con successo ai doveri e ai poteri derivanti dal suo incarico”. Trump è accusato di “aver istigato rivoltosi e insorti a marciare sul Campidoglio e a battersi” in occasione della manifestazione di mercoledì scorso. A motivare la richiesta di impeachment anche “almeno tre tentativi di ingerire nel voto legittimo e nel processo della sua certificazione in Georgia”. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – Un progetto di risoluzione per la messa in stato di accusa di Donald Trump è stato presentato oggi al Congresso degli Stati Uniti dai deputati democratici. Nel testo, diffuso dall’ufficio della speaker Nancy Pelosi, si dice di “una nazione in preda all’orrore” e si sostiene che il presidente uscente “non è in grado di adempiere con successo ai doveri e ai poteri derivanti dal suo incarico”. Trump è accusato di “aver istigato rivoltosi e insorti a marciare sul Campidoglio e a battersi” in occasione della manifestazione di mercoledì scorso. A motivare la richiesta di impeachment anche “almeno tre tentativi di ingerire nel voto legittimo e nel processo della sua certificazione in Georgia”.

