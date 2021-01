Premier League: le modifiche al calendario dopo i rinvii (Di lunedì 11 gennaio 2021) Novità di calendario in Premier League: la gara tra Aston Villa e Tottenham, originariamente in programma il 13 gennaio, è stata spostata su richiesta dei Villans per il focolaio Covid-19. Dunque, il 13 gennaio, il Tottenham giocherà contro il Fulham, questa era un’altra gara rinviata lo scorso 30 dicembre. Di conseguenza slitta anche Fulham-Chelsea, dal 15 al 16 gennaio. Infine, Aston Villa-Everton, passa da sabato 16 gennaio a domenica 17. Foto: Logo Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Novità diin: la gara tra Aston Villa e Tottenham, originariamente in programma il 13 gennaio, è stata spostata su richiesta dei Villans per il focolaio Covid-19. Dunque, il 13 gennaio, il Tottenham giocherà contro il Fulham, questa era un’altra gara rinviata lo scorso 30 dicembre. Di conseguenza slitta anche Fulham-Chelsea, dal 15 al 16 gennaio. Infine, Aston Villa-Everton, passa da sabato 16 gennaio a domenica 17. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

