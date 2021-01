Premier League, è ancora caos Covid: Aston Villa-Tottenham rinviata a data da destinarsi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovo colpo di scena e nuovo programma in Premier League. La diciottesima giornata, in programma a partire da domani, avrebbe previsto il match tra Aston Villa e Tottenham ma la partita è stata rinviata a data da destinarsi alla luce dei diversi casi di Covid-19 ancora registrati tra i padroni di casa. Ma fra due giorni gli Spurs scenderanno comunque in campo alle 21.15 per recuperare la gara del 30 dicembre scorso contro il Fulham. La sfida dei Cottagers prevista venerdì contro il Chelsea slitta dunque a sabato 16 alle 18.30 italiane mentre Aston Villa-Everton viene posticipata di un giorno e si giocherà domenica 17 alle 13. Ecco gli incastri ai tempi del Covid-19. ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovo colpo di scena e nuovo programma in. La diciottesima giornata, in programma a partire da domani, avrebbe previsto il match trama la partita è statadaalla luce dei diversi casi di-19registrati tra i padroni di casa. Ma fra due giorni gli Spurs scenderanno comunque in campo alle 21.15 per recuperare la gara del 30 dicembre scorso contro il Fulham. La sfida dei Cottagers prevista venerdì contro il Chelsea slitta dunque a sabato 16 alle 18.30 italiane mentre-Everton viene posticipata di un giorno e si giocherà domenica 17 alle 13. Ecco gli incastri ai tempi del-19. ...

Glongari : #Roma nuovi contatti con l’entourage del centrocampista #Otavio del #Porto. Il giocatore è in scadenza di contratto… - TheMattDP10 : [??????NON CI CREDOOO! DALL' UK????] | Un TOP PLAYER della PREMIER LEAGUE si ... - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: #premierleague Special Alfie: chi è baby #Devine, il gioiellino lanciato da #Mou - keneonwuakpa : RT @Il_TerzoUomo: SPECIALE ROMA vs. INTER e IL PUNTO SULLA PREMIER (con @grecben) Roma vs. Inter, il ritorno di D'Aversa a Parma e il punt… - sportface2016 : #PremierLeague ancora nel caos: rinviata #AstonVillaTottenham, ecco il nuovo programma -