Praga, migliaia di persone in piazza senza mascherina per protestare contro le restrizioni anti-Covid del governo – Video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Circa tremila persone si sono date appuntamento nella storica piazza della Città Vecchia di Praga per il raduno “Let’s Open Czechia”. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro le nuove restrizioni del governo, messe in atto per abbassare la curva dei contagi. Al comizio, nessuno indossava la mascherina e non c’era l’adeguata distanza di sicurezza. A oggi, la Repubblica Ceca è la nazione con uno dei tassi di infezione più alti del mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Circa tremilasi sono date appuntamento nella storicadella Città Vecchia diper il raduno “Let’s Open Czechia”. La manifestazione è stata organizzata perle nuovedel, messe in atto per abbassare la curva dei contagi. Al comizio, nessuno indossava lae non c’era l’adeguata distanza di sicurezza. A oggi, la Repubblica Ceca è la nazione con uno dei tassi di infezione più alti del mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

