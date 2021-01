Poverino | è entrato da dietro Prego? Irruzione durante la diretta nel giorno del compleanno | Renzi la spiega così | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Oggi, lunedì 11 gennaio, è ildi Matteo, il leader di Italia Viva artefice di una possibile crisi di governo. E nonostante la ricorrenza,è ospite in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico in onda su La7. "È il suo, tanti auguri! Che regalo si aspetta dal governo?", lo accoglie la Merlino. La quale, subito dopo, specifica: "Dario Nardella le fa gli auguri e le chiede che regalo si aspetta dal governo". Erisponde: "L'ho sentito stamattina e gli ho fatto i complimenti perché la Toscana oggi è ripartita con la scuola". Dunque, l'imprevisto. Entra qualcuno in camera esi giustifica: "Èmio figlio da. Siamo tutti in ...