Poste Italiane, in provincia di Bergamo disponibili i dati per la richiesta Isee (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nei 242 uffici postali della provincia di Bergamo è possibile richiedere i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2019 e necessari per la presentazione dell’attestazione Isee (indicatore della situazione economica equivalente). Il documento, che viene emesso su richiesta dell’intestatario, è la sintesi dei prodotti in possesso del cliente, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti nel corso d’anno 2019, dei libretti di risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali, delle Postepay nominative e delle Carte Enti Previdenziali, il valore nominale dei Fondi di Investimento, la posizione dei Deposito Titoli nonché l’attestazione dei premi versati per Polizze Assicurative. Tali informazioni sono utili per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nei 242 uffici postali delladiè possibile richiedere idei rapporti intercorrenti conrelativi all’anno 2019 e necessari per la presentazione dell’attestazione(indicatore della situazione economica equivalente). Il documento, che viene emesso sudell’intestatario, è la sintesi dei prodotti in possesso del cliente, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti nel corso d’anno 2019, dei libretti di risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali, dellepay nominative e delle Carte Enti Previdenziali, il valore nominale dei Fondi di Investimento, la posizione dei Deposito Titoli nonché l’attestazione dei premi versati per Polizze Assicurative. Tali informazioni sono utili per ...

beautttttttt : @neogotmyswagart Era un go.. ho mandato una mail qualche giorno fa ma non mi hanno ancora risposto ?? l’ordine è sta… - chiccazero8 : Scusate, non ho capito bene qual è lo sponsor... poste italiane forse? ?? #CheDioCiAiuti6 - ailec_berries : Pubblicità alle Poste Italiane ? #CheDioCiAiuti6 - Robertomauri10 : Spottone poste italiane ??#chediociaiuti - GazzettadiSiena : La riunione ha fatto il punto dei disservizi dopo una serie di interlocuzioni e segnalazioni giunte agli enti local… -