Polpette di fagioli cannellini e il mix delicato con le mandorle

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Sempre alla ricerca di ricette diverse per far mangiare di tutto a mia figlia, ecco che ho scoperto questa delledi. Il mix di ingredienti nasconde bene il sapore particolare deie resta un sapore. Un modo diverso per mangiare legumi e per farli mangiare anche ai bambini. Perché fare