Più contagi Covid, ricoveri su. Marche oggi in giallo ma già in zona a rischio. Ecco cosa può succedere con i nuovi parametri del governo (Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA - Se davvero, dopo aver atteso per mesi il responso dell'indice Rt, il nuovo totem delle regioni a colori sarà quota 250 nuovi positivi a settimana per ogni 100mila abitanti, le Marche ballano ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA - Se davvero, dopo aver atteso per mesi il responso dell'indice Rt, il nuovo totem delle regioni a colori sarà quota 250positivi a settimana per ogni 100mila abitanti, leballano ...

borghi_claudio : Mi pare giusto. Dopo aver appurato che più chiudi più si alzano i contagi mi pare il caso di chiudere ancora un po'… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 17.533 nuovi contagi e altri 620 morti (206 più di ieri)

